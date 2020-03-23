Подозреваемый по делу завода "Электротяжмаш" Гордей внес 1 млн грн залога

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102620 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105402 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107386 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106189 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115233 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101314 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105665 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106728 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131634 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подозреваемый по делу завода "Электротяжмаш" Гордей внес 1 млн грн залога

Подозреваемый по делу завода "Электротяжмаш" Гордей внес 1 млн грн залога

Киев  •  УНН

 • 13681 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Заместитель директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" Александр Гордей, которого подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию, внес 1 млн грн залога. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

"Подозреваемый внес залог", - сказала Чемерис.

Как сообщалось, ВАКС взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 млн грн заместителя директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" Александра Гордея, которого подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию.

Напомним, было сообщено о подозрении 6 должностным лицам трех государственных угольнодобывающих, причастных к организации преступной схемы по завладению более 51,17 млн гривен средств государственных угледобывающих предприятий - ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское № 1".

Украинские Национальные Новости

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