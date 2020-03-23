Подозреваемый по делу завода "Электротяжмаш" Гордей внес 1 млн грн залога
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Заместитель директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" Александр Гордей, которого подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию, внес 1 млн грн залога. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.
"Подозреваемый внес залог", - сказала Чемерис.
Как сообщалось, ВАКС взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 млн грн заместителя директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" Александра Гордея, которого подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию.
Напомним, было сообщено о подозрении 6 должностным лицам трех государственных угольнодобывающих, причастных к организации преступной схемы по завладению более 51,17 млн гривен средств государственных угледобывающих предприятий - ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское № 1".