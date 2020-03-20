ВАКС арештував заступника директора заводу "Електроважмаш"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Суд взяв під варту заступника директора державного підприємства "Завод "Електроважмаш", якого підозрюють у завданні 13,7 млн грн збитків підприємству. Про де повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Сьогодні, 20 березня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід заступникові директора ДП "Завод "Електроважмаш" у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн. Термін дії запобіжного заходу - 60 днів. Тобто, до 18 травня 2020 року включно", - сказано у повідомленні.
Так, підозрюваного взято під варту у залі судового засідання.
Як стало відомо УНН, йдеться про Олександра Гордія.
Нагадаємо, 17 березня 2020 року НАБУ за процесуального керівництва САП, повідомило про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України п’ятьом особам. Раніше їх викрили на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Завод "Електроважмаш" зазнало збитків у розмірі 13,7 млн грн. Серед підозрюваних: два заступники директора ДП "Завод "Електроважмаш", начальник управління ДП "Завод "Електроважмаш", кінцевий бенефіціар чеської компанії та директор чеської компанії.