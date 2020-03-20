ВАКС арестовал заместителя директора завода "Электротяжмаш"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105650 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108468 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110393 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108920 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119168 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102180 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106305 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106813 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131702 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130510 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ВАКС арестовал заместителя директора завода "Электротяжмаш"

ВАКС арестовал заместителя директора завода "Электротяжмаш"

Киев  •  УНН

 • 15376 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Суд взял под стражу заместителя директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", которого подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию. Об где сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Сегодня, 20 марта, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения заместителю директора ГП "Завод "Электротяжмаш" в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн грн. Срок действия меры пресечения - 60 дней. То есть, до 18 мая 2020 года включительно", - сказано в сообщении.

Так, подозреваемый взят под стражу в зале судебного заседания.

Как стало известно УНН, речь идет об Александре Гордее.

Напомним, 17 марта 2020 года НАБУ под процессуальным руководством САП, сообщило о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины пяти лицам. Ранее их уличили в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" понесло убытки в размере 13,7 млн грн. Среди подозреваемых: два заместителя директора ГП "Завод "Электротяжмаш", начальник управления ГП "Завод "Электротяжмаш", конечный бенефициар чешской компании и директор чешской компании.

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