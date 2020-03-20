ВАКС арестовал заместителя директора завода "Электротяжмаш"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Суд взял под стражу заместителя директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", которого подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию. Об где сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Сегодня, 20 марта, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения заместителю директора ГП "Завод "Электротяжмаш" в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн грн. Срок действия меры пресечения - 60 дней. То есть, до 18 мая 2020 года включительно", - сказано в сообщении.
Так, подозреваемый взят под стражу в зале судебного заседания.
Как стало известно УНН, речь идет об Александре Гордее.
Напомним, 17 марта 2020 года НАБУ под процессуальным руководством САП, сообщило о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины пяти лицам. Ранее их уличили в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" понесло убытки в размере 13,7 млн грн. Среди подозреваемых: два заместителя директора ГП "Завод "Электротяжмаш", начальник управления ГП "Завод "Электротяжмаш", конечный бенефициар чешской компании и директор чешской компании.