Викрито підозрюваних в участі корупційної схеми "Заводу "Електроважмаш"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Викрито учасників корупційної схеми, яка завдала державному підприємству “Електроважмаш” 13,7 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.
"17 березня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ викрито двох заступників директора ДП “Завод “Електроважмаш”, начальника управління “Заводу „Електроважмаш“, кінцевого бенефіціара чеської компанії-учасниці схеми, а також директора чеської компанії-учасниці схеми на організації корупційної схеми, внаслідок якої державному підприємству Завод „Електроважмаш“ завдано збитків на суму 13,7 млн гривень”, — йдеться вповідомленні.
Так,за версією слідства у 2017 році посадовці ДП “Завод “Електроважмаш” за посередництва підконтрольної їм компанії, яка зареєстрована у Чеській Республіці (м. Прага), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка).
“Проте слідством з’ясовано, що запчастини, які “Електроважмаш” продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, були реалізовані литовській компанії за майже вдвічі більшою вартістю, а саме 1,22 млн євро",- зазначається в повідомленні.
“Внаслідок реалізації вказаної злочинної схеми, ДП Завод “Електроважмаш” недоотримало 13,7 млн гривень, що підтверджено експертизами",- йдеться в повідомленні.
Окрім того, на сьогодні всім учасникам схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо, ВАКС призначив до розгляду справу щодо ексзамдиректора “Заводу “Електроважмаш”.