Разоблачены подозреваемые в участии коррупционной схемы "Завода "Электротяжмаш"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Разоблачены участники коррупционной схемы, которая нанесла государственному предприятию “Электротяжмаш” 13,7 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"17 марта 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ разоблачены два заместителя директора ГП “Завод “Электротяжмаш”, начальник управления “Завода „Электротяжмаш“, конечный бенефициар чешской компании-участницы схемы, а также директор чешской компании-участницы схемы на организации коррупционной схемы, в результате которой государственному предприятию Завод „Электротяжмаш“ нанесен ущерб на сумму 13,7 млн гривен”, — говорится в сообщениях.
Так, по версии следствия в 2017 году должностные лица ГП “Завод “Электротяжмаш” при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Чешской Республике (г. Прага), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).
“Однако следствием установлено, что запчасти, которые „Электротяжмаш“ продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, были реализованы литовской компании за почти вдвое больше стоимости, а именно 1,22 млн евро”, — отмечается в сообщении.
“В следствии реализации указанной преступной схемы, ГП Завод” Электротяжмаш “недополучил 13,7 млн гривен, что подтверждено экспертизами”, — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня всем участникам схемы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, ВАКС назначил к рассмотрению дело по ексзамдиректора “Завода “Электротяжмаш”.