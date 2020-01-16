ВАКС призначив до розгляду справу щодо ексзамдиректора "Заводу "Електроважмаш"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно обвинувачення колишнього заступника директора Державного підприємства “Завод “Електроважмаш”, зловживання якого завдали підприємству 37,3 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“За підсумками розгляду колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті. Засідання, вже з розгляду обвинувального акту по суті, призначено на 29, 30 та 31 січня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Як нагадує САП, у жовтні 2014 року директор “Заводу “Електроважмаш”, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у співучасті, з метою мінімізації офіційного прибутку, реалізував за заниженою вартістю через низку підконтрольних суб’єктів господарювання продукцію підприємства, а саме двигун постійного електроструму.
Проведена в рамках досудового розслідування експертиза підтвердила, що внаслідок цієї реалізації державне підприємство зазнало збитків на суму 73,3 млн гривень.
Нагадаємо, у Мінекономіки гальмують приватизацію “Електроважмашу”.