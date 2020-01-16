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ВАКС назначил к рассмотрению дело по экс-замдиректору "Завода "Электротяжмаш"

Киев • УНН

 • 19703 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении обвинению бывшего заместителя директора Государственного предприятия “Завод “Электротяжмаш”, злоупотребления которого нанесли предприятию 37,3 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

ВАКС назначил к рассмотрению дело по экс-замдиректору "Завода "Электротяжмаш"

“По итогам рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание, уже по рассмотрению обвинительного акта по существу, назначено на 29, 30 и 31 января 2020 года”, — говорится в сообщении.

Как напоминает САП, в октябре 2014 года директор “Завода “Электротяжмаш”, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в соучастии, с целью минимизации официального прибыли, реализовал по заниженной стоимости через ряд подконтрольных субъектов хозяйствования продукцию предприятия, а именно двигатель постоянного электротока.

Проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза подтвердила, что в результате этой реализации государственное предприятие понесло убытки на сумму 73,3 млн гривен.

Напомним, в Минэкономики тормозят приватизацию “Электротяжмаша”.

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