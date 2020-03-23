Підозрюваний у справі заводу "Електроважмаш" Гордій вніс 1 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Заступник директора державного підприємства "Завод "Електроважмаш" Олександр Гордій, якого підозрюють у завданні 13,7 млн грн збитків підприємству вніс 1 млн грн застави. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
“Підозрюваний вніс заставу”, — сказала Чемерис.
Як повідомлялося, ВАКС взяв під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн заступника директора державного підприємства “Завод “Електроважмаш” Олександра Гордія, якого підозрюють у завданні 13,7 млн грн збитків підприємству.
Нагадаємо, було повідомлено про підозру 6 службовим особам трьох державних вугільнодобувних, причетних до організації злочинної схеми із заволодіння понад 51,17 млн гривень коштів державних вугледобувних підприємств — ДП “Селидіввугілля”, ДП “Мирноградвугілля” та ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське № 1.