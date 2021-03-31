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Подозреваемый в избиении Балуха предстанет перед судом

Подозреваемый в избиении Балуха предстанет перед судом

Киев  •  УНН

 • 14562 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Обвинительный акт в отношении киевлянина, который в сентябре 2020 года нанес телесные повреждения экс-заключенному Кремля Владимиру Балуху, направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Цитата

"Подготовительное заседание Днепровского районного суда Киева назначено на 7 апреля. Подозреваемый в принципе признает свою вину, однако подчеркивает, что не желал наступления таких последствий", - говорится в сообщении.

Детали

Как установило следствие, в ночь на 8 сентября в столичном "Гидропарке" между Балухом и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний ударил Балуха, тот упал на бетонное покрытие пешеходной дорожки, ударившись при этом головой, и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в КГКБ СМП.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала телесные повреждения, полученные Балухом, как тяжелые и опасные для жизни в момент причинения.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлено в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Что было раньше

8 сентября 2020 года ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли в Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.

18 сентября полиция Киева заявила о задержании подозреваемого в нападении на Балуха.

19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.

Балуха выписали из больницы в конце октября.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook сообщил, что бывший политзаключенный Владимир Балух, которого избили в начале сентября, выздоровел и полон сил и энергии.

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