Підозрюваний у побитті Балуха постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Обвинувальний акт стосовно киянина, який у вересні 2020 року завдав тілесних ушкоджень ексв’язню Кремля Володимиру Балуху, передали до суду. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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"Підготовче засідання Дніпровського районного суду Києва призначено на 7 квітня. Підозрюваний в принципі визнає свою провину, однак наголошує, що не бажав настання таких наслідків", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як встановило слідство, в ніч на 8 вересня в столичному "Гідропарку" між Балухом та підозрюваним виник словесний конфлікт, у ході якого останній вдарив Балуха, той впав на бетонне покриття пішохідної доріжки, вдарившись при цьому головою, та втратив свідомість. Потерпілого госпіталізували до КМКЛ ШМД.
Судово-медична експертиза кваліфікувала тілесні ушкодження, отримані Балухом, як тяжкі та небезпечні для життя в момент заподіяння.
На теперішній час обвинувальний акт за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
За вчинене чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Що було раніше
8 вересня 2020 року вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
18 вересня поліція Києва заявила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.
19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
Балуха виписали з лікарні в кінці жовтня.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook повідомив, що колишній політв’язень Володимир Балух, якого побили на початку вересня, видужав та сповнений сил і енергії.