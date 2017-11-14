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Подозреваемый в ДТП сотрудник МВД пытался скрыться с места аварии - Крищенко

Подозреваемый в ДТП сотрудник МВД пытался скрыться с места аварии - Крищенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сотрудник одного из киевских сервисных центров при МВД, который является участником смертельного ДТП на Стеценко в Киеве, был, по свидетельствам патрульных, в состоянии алкогольного опьянения и пытался уйти с места происшествия. Об этом сказал начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

"Прибывший наряд патрульной полиции после вызова увидел мужчину, который пытался уйти с места преступления. На вопрос патрульных полицейских, он начал отвечать, что не имеет отношения к этому. Но патрульные его задержали, поэтому на нем были признаки легкого травмирования. На него надели наручники. Потом выяснилось, что этот человек находился за рулем автомобиля и является непосредственно виновником аварии", - рассказал А.Крищенко.

Начальник столичной полиции уточнил, что во время следствия полиция будет выяснять это была попытка покинуть место ДТП, или это было шоковое состояние.

Кроме этого, по словам начальника столичной полиции, по показаниям патрульных полицейских, виновник ДТП "был в состоянии алкогольного опьянения".

Он добавил, что на месте происшествия мужчина отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови, но затем в медучреждении у него были отобраны биологические образцы для установления содержания алкоголя в крови.

Напомним, сотруднику сервисного центра МВД, был участником ДТП на улице Стеценко в столице, сообщается о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Стеценко произошла смертельная ДТП - столкнулись Mitsubishi и Mazda. По факту смертельной ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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