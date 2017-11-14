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Підозрюваний у ДТП співробітник МВС намагався втекти з місця аварії - Крищенко

Підозрюваний у ДТП співробітник МВС намагався втекти з місця аварії - Крищенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітник одного з київських сервісних центрів при МВС, який є учасником смертельної ДТП на Стеценка у Києві, за свідченнями патрульних, був у стані алкогольного сп’яніння та намагався піти з місця події. Про це сьогодні сказав начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН.

“Прибувший наряд патрульної поліції після виклику побачив чоловіка, який намагався піти з місця скоєння злочину. На питання патрульних поліцейських він почав відповідати, що немає відношення до цього. Але патрульні його затримали, тому на ньому були ознаки легкого травмування. На нього одягли кайданки. Потім з’ясувалося, що цей чоловік перебував за кермом автомобіля і є безпосередньо винуватцем аварії”, — розповів А.Крищенко.

Начальник столичної поліції уточнив, що під час слідства поліція буде з’ясовувати чи це була спроба покинути місце ДТП, або це був шоковий стан.

Крім цього, за словами начальника столичної поліції, за свідченнями патрульних поліцейських, винуватець ДТП “був у стані алкогольного сп’яніння”.

Він додав, що на місці події чоловік відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові, але потім у медзакладі у нього були відібрані біологічні зразки для встановлення вмісту алкоголю в крові.

Нагадаємо, співробітнику сервісного центру МВС, який був учасником ДТП на вулиці Стеценка у столиці, повідомлено про підозру у вчинені злочину.

Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Стеценка сталася смертельна ДТП - зіткнулися Mitsubishi і Mazda. За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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