Співробітнику МВС повідомлено про підозру через ДТП на Стеценка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітнику сервісного центру МВС, який був учасником ДТП на вулиці Стеценка у столиці, повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва на сторінці у Facebook, передає УНН.
"За погодження прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річному винуватцю дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на вул. Стеценка, внаслідок якої загинула одна людина", - йдеться в повідомленні.
За повідомленням прокуратури, встановлено, що близько 16:50 напередодні, перебуваючи за кермом автомобіля Mazda-7, 35-річний провідний спеціаліст – адміністратор в регіональному сервісному центрі МВС України не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем марки Mitsubishi та з автомобілем Nissan.
У відомстві нагадали, що в результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень пасажир автомобіля Mitsubishi загинув на місці пригоди, а 62-річного водія іномарки доставлено до КМКЛ № 17 для надання медичної допомоги.
"Наразі водія Mazda-7, який за попередньою інформацію на момент вчинення ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримано в порядку ст. 208 КПК України", - додається в повідомленні.
Йому повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження). Прокуратурою міста підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває.