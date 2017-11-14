Співробітнику МВС повідомлено про підозру через ДТП на Стеценка

"За погодження прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річному винуватцю дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на вул. Стеценка, внаслідок якої загинула одна людина", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням прокуратури, встановлено, що близько 16:50 напередодні, перебуваючи за кермом автомобіля Mazda-7, 35-річний провідний спеціаліст – адміністратор в регіональному сервісному центрі МВС України не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем марки Mitsubishi та з автомобілем Nissan.

У відомстві нагадали, що в результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень пасажир автомобіля Mitsubishi загинув на місці пригоди, а 62-річного водія іномарки доставлено до КМКЛ № 17 для надання медичної допомоги.

"Наразі водія Mazda-7, який за попередньою інформацію на момент вчинення ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримано в порядку ст. 208 КПК України", - додається в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження). Прокуратурою міста підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.



