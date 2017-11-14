Смертельна ДТП на Стеценка: для співробітника МВС проситимуть арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітнику сервісного центру МВС у Києві, який був учасником ДТП на перетині вулиць Стеценка та Туполєва у столиці, найближчої години повідомлять про підозру, прокуратура клопотатиме у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Упродовж найближчої години йому буде оголошено про підозру і сьогодні буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказала прес-секретар.
За словам Н.Максимець, на місці події водій відмовився від освідування, однак завдяки вжитим заходам у лікарні в нього були відібрані біологічні зразки.
"Ми вже очікуємо результати десь за два дні. Однак, під час спілкування з ним на місці події поліцейські зафіксували характерні ознаки алкогольного сп’яніння", - зазначила вона.
Прес-секретар додала, що його дії на даний час кваліфіковано за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) ККУ.
Нагадаємо, 13 листопада сталася ДТП на вулиці Стеценка у столиці. За даними поліції, попередньо встановлено, що водій Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Mitsubishi та Nissan. У результаті аварії пасажир Mitsubishi отримав смертельні травми, а водій - із тілесними ушкодженнями госпіталізований у лікарню.
Через смертельну ДТП на вулиці Стеценка відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.