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Смертельна ДТП в Києві: за попередньою інформацією, за кермом був чиновник

Київ • УНН

 • 27565 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Києві на вулиці Стеценка сталося смертельне ДТП - зіткнулися Мітсубіші і Мазда. За попередньою інформацією спільноти dtp.kiev.ua, за кермом одного з авто міг бути чиновник, передає УНН.

За інформацією співтовариства, попередньо, за кермом був чиновник МРЕВ, за ним була погоня.

"Пасажир 1955 р.н. загинув. Його тіло витягають за допомогою гідроінструмента. Водій скинув посвідчення. Здійснив опір. В наручниках", - йдеться в повідомленні.

У столичній поліції підтвердили інформацію про ДТП, а також відзначили, що зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Інші подробиці правоохоронці відмовилися повідомити.

Нагадаємо, в результаті ДТП в Запоріжжі постраждали двоє дітей.

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