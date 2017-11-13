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Внаслідок ДТП у Запоріжжі постраждало двоє дітей

Внаслідок ДТП у Запоріжжі постраждало двоє дітей

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вранці на перехресті вулиць Яценка та Перемоги у Запоріжжі Honda Civic зіткнулась з автомобілем ЗАЗ Lanos, у якому перебувало двоє дітей. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя, передає УНН.

Як з'ясувалось, керманичка Honda 1990 року народження, не впевнилась у дорожній обстановці та розпочала маневр у результаті якого зіткнулась з Lanos'ом, під керуванням чоловіка 1984 р.н.. Всередині Lanos'у знаходились діти: хлопчик 2005 р.н., та дівчинка 2012 р.н.

"Ще до приїзду лікарів швидкої допомоги дівчинка поскаржилась на біль в руці, а хлопчик - на біль у колінному суглобі. Дітей госпіталізували до дитячої обласної лікарні", - повідомили у поліції.

На місці події працюють слідчі, які з'ясовують обставини ДТП.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Одещині загинуло троє людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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