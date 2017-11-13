В результате ДТП в Запорожье пострадали двое детей

Как выяснилось, керманичка Honda 1990 года рождения, не убедилась в дорожной обстановке и начала маневр в результате которого столкнулась с Lanos'а, под управлением мужчины 1984 г.р. Внутри Lanos'а находились дети: мальчик 2005 г.р. и девочка 2012 г.р.

"Еще до приезда врачей скорой помощи девочка пожаловалась на боль в руке, а мальчик - на боль в коленном суставе. Детей госпитализировали в детскую областную больницу", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНН, в результате ДТП в Одесской области погибли три человека.