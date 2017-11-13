Смертельное ДТП в Киеве: по предварительной информации, за рулем был чиновник

По информации сообщества, предварительно, за рулем был чиновник МРЕО, за ним была погоня.

"Пассажир 1955 г.р. погиб. Его тело извлекают с помощью гидроинструментов. Водитель сбросил удостоверение. Оказал сопротивление. В наручниках", - говорится в сообщении.

В столичной полиции подтвердили информацию о ДТП, а также отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Другие подробности правоохранители отказались сообщить.

Напомним, в результате ДТП в Запорожье пострадали двое детей.