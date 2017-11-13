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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34667 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55446 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63908 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67488 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57876 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97184 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100585 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Смертельное ДТП в Киеве: по предварительной информации, за рулем был чиновник

Смертельное ДТП в Киеве: по предварительной информации, за рулем был чиновник

Киев  •  УНН

 • 27555 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Киеве на улице Стеценко случилось смертельное ДТП - столкнулись Митсубиши и Мазда. По предварительной информации сообщества dtp.kiev.ua, за рулем одного из авто мог быть чиновник, передает УНН.

По информации сообщества, предварительно, за рулем был чиновник МРЕО, за ним была погоня.

"Пассажир 1955 г.р. погиб. Его тело извлекают с помощью гидроинструментов. Водитель сбросил удостоверение. Оказал сопротивление. В наручниках", - говорится в сообщении.

В столичной полиции подтвердили информацию о ДТП, а также отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. 

Другие подробности правоохранители отказались сообщить.

Напомним, в результате ДТП в Запорожье пострадали двое детей.

Украинские Национальные Новости

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