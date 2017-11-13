Смертельное ДТП в Киеве: по предварительной информации, за рулем был чиновник
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Киеве на улице Стеценко случилось смертельное ДТП - столкнулись Митсубиши и Мазда. По предварительной информации сообщества dtp.kiev.ua, за рулем одного из авто мог быть чиновник, передает УНН.
По информации сообщества, предварительно, за рулем был чиновник МРЕО, за ним была погоня.
"Пассажир 1955 г.р. погиб. Его тело извлекают с помощью гидроинструментов. Водитель сбросил удостоверение. Оказал сопротивление. В наручниках", - говорится в сообщении.
В столичной полиции подтвердили информацию о ДТП, а также отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Другие подробности правоохранители отказались сообщить.
Напомним, в результате ДТП в Запорожье пострадали двое детей.