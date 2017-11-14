Смертельна ДТП на Стеценка: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Стеценка у столиці відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Києві.
"За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.
Під час розслідування, як зазначається, будуть проведенні всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин та механізму ДТП. Винуватцю загрожує до восьми років ув'язнення.
При цьому радник голови МВС Зорян Шкіряк повідомив, що винуватець смертельної ДТП на розі вулиць Туполєва і Стеценка затриманий у рамках статті 208 КПК України. "Він буде перебувати під вартою до рішення суду, який визначить міру подальшу запобіжного заходу. Крім того, за останньою інформацією, правопорушник все-таки здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю. На місці ДТП він відмовитися проходити тест", - додав він у Facebook.
ДТП сталася на вулиці Стеценка у Подільському районі столиці. За даними поліції, попередньо встановлено, що водій Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Mitsubishi та Nissan.
У результаті аварії пасажир Mitsubishi отримав смертельні травми, а водій - із тілесними ушкодженнями госпіталізований у лікарню.
У сервісному центрі МВС підтвердили участь їх працівника в смертельній ДТП.