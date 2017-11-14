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Смертельное ДТП на Стеценко: полиция открыла производство

Смертельное ДТП на Стеценко: полиция открыла производство

Киев  •  УНН

 • 15304 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за смертельного дорожно-транспортного происшествия на улице Стеценко в столице открыто уголовное производство относительно нарушения правил безопасности дорожного движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киеве.

"По факту смертельного ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинивших тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

В ходе расследования, как отмечается, будут проведены все необходимые следственные действия для установления обстоятельств и механизма ДТП. Виновнику грозит до восьми лет заключения.

При этом советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что виновник смертельного ДТП на углу улиц Туполева и Стеценко задержан в рамках статьи 208 УПК Украины. "Он будет находиться под стражей до решения суда, который определит дальнейшую меру пресечения. Кроме того, по последней информации, правонарушитель все-таки сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя. На месте ДТП он отказаться проходить тест", - добавил он в Facebook.

ДТП произошло на улице Стеценко в Подольском районе столицы. По данным полиции, предварительно установлено, что водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi и Nissan.

В результате аварии пассажир Mitsubishi получил смертельные травмы, а водитель - с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

В сервисном центре МВД подтвердили участие их работника в смертельном ДТП.

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