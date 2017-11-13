У сервісному центрі МВС підтвердили участь їх працівника в смертельній ДТП у Києві

"Сталося жахливе ДТП на перетині вулиць Стеценка та Туполева за участі працівника сервісного центру 8043 в м.Києві - Володимира Найди, який вилетів на своєму авто на зустрічну смугу. В результаті загинув пасажир Mitsubishi Spacestar. Зараз проводять медосвідчення Найди," - повідомив Криклій.

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Нагадаємо, у Києві на вулиці Стеценка сталося смертельне ДТП — зіткнулися Мітсубіші і Мазда. За попередньою інформацією спільноти dtp.kiev.ua, за кермом одного з авто міг бути чиновник.