В сервисном центре МВД подтвердили участие их работника в смертельном ДТП в Киеве

"Произошло ужасное ДТП на пересечении улиц Стеценко и Туполева с участием работника сервисного центра 8043 в Киеве - Владимира Найди, который вылетел на своем авто на встречную полосу. В результате погиб пассажир Mitsubishi Spacestar. Сейчас проводят медосвидетельствование Найди", - сообщил Криклий.

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Напомним, в Киеве на улице Стеценко произошло смертельное ДТП - столкнулись Мицубиси и Мазда. По предварительной информации сообщества dtp.kiev.ua, за рулем одного из авто мог быть чиновник.