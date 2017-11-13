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МВС про смертельне ДТП на Стеценка: правопорушник відповідатиме по всій суворості закону

МВС про смертельне ДТП на Стеценка: правопорушник відповідатиме по всій суворості закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Позиція МВС, керівника Сервісних центрів МВС Vladyslav Kryklii та співробітників Нацполіціі чітка і безкомпромісна - правопорушник повинен відповідати по всій суворості закону. Так радник глави МВС Зорян Шкіряк прокоментував смертельне ДТП за участю працівника Сервісного центру, що сталося на перетині вулиць Туполєва і Стеценка, передає УНН.

“Відносно смертельного ДТП за участю працівника Сервісного центру, що сталося сьогодні ввечері на перетині вулиць Туполєва і Стеценка. Позиція МВС, керівника Сервісних центрів МВС Vladyslav Kryklii та співробітників Нацполіціі чітка і безкомпромісна — правопорушник повинен відповідати по всій суворості закону!” — написав Шкіряк.

За його словами, “враховуючи, що за попередніми даними винуватець був у стані алкогольного сп’яніння, якщо це буде підтверджено офіційною експертизою, він повинен сидіти в тюрмі. На його совісті загублене людське життя”.

“Найближчим часом, він буде затриманий в рамках ст.208 КПКУ, а далі міру запобіжного заходу для нього визначить суд”, — зазначив радник глави МВС.

Шкіряк також закликав припинити домисли про якісь спроби “кришування” правопорушника.

“Цього нема і не буде! Таким негідникам не місце в системі МВС України. Сподіваємося на справедливе покарання!” — додав він.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Стеценка сталося смертельне ДТП — зіткнулися Мітсубіші і Мазда. За попередньою інформацією спільноти dtp.kiev.ua, за кермом одного з авто міг бути чиновник.

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