МВС про смертельне ДТП на Стеценка: правопорушник відповідатиме по всій суворості закону

“Відносно смертельного ДТП за участю працівника Сервісного центру, що сталося сьогодні ввечері на перетині вулиць Туполєва і Стеценка. Позиція МВС, керівника Сервісних центрів МВС Vladyslav Kryklii та співробітників Нацполіціі чітка і безкомпромісна — правопорушник повинен відповідати по всій суворості закону!” — написав Шкіряк.

За його словами, “враховуючи, що за попередніми даними винуватець був у стані алкогольного сп’яніння, якщо це буде підтверджено офіційною експертизою, він повинен сидіти в тюрмі. На його совісті загублене людське життя”.

“Найближчим часом, він буде затриманий в рамках ст.208 КПКУ, а далі міру запобіжного заходу для нього визначить суд”, — зазначив радник глави МВС.

Шкіряк також закликав припинити домисли про якісь спроби “кришування” правопорушника.

“Цього нема і не буде! Таким негідникам не місце в системі МВС України. Сподіваємося на справедливе покарання!” — додав він.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Стеценка сталося смертельне ДТП — зіткнулися Мітсубіші і Мазда. За попередньою інформацією спільноти dtp.kiev.ua, за кермом одного з авто міг бути чиновник.