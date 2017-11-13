МВД о смертельном ДТП на Стеценко: правонарушитель будет отвечать по всей строгости закона

"Относительно смертельного ДТП с участием сотрудника сервисного центра, что произошло сегодня вечером на пересечении улиц Туполева и Стеценко. Позиция МВД, руководителя Сервисных центров МВД Vladyslav Kryklii и сотрудников Нацполиции четкая и бескомпромиссная - правонарушитель должен отвечать по всей строгости закона!" - написал Шкиряк.

По его словам, "учитывая, что по предварительным данным виновник был в состоянии алкогольного опьянения, если это будет подтверждено официальной экспертизой, он должен сидеть в тюрьме. На его совести загубленная человеческая жизнь".

"В ближайшее время, он будет задержан в рамках ст.208 УПК, а дальше меру пресечения для него определит суд", - отметил советник главы МВД.

Шкиряк также призвал прекратить домыслы о каких-то попытках "крышевания" правонарушителя.

"Этого нет и не будет! Таким негодяям не место в системе МВД Украины. Надеемся на справедливое наказание!" - добавил он.

Напомним, в Киеве на улице Стеценко произошло смертельное ДТП - столкнулись Мицубиси и Мазда. По предварительной информации сообщества dtp.kiev.ua, за рулем одного из авто мог быть чиновник.