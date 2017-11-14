Смертельное ДТП на Стеценко: для сотрудника МВД будут просить арест

"В течение ближайшего часа ему будет объявлено о подозрении и сегодня будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала пресс-секретарь.

По словам Н.Максимец, на месте происшествия водитель отказался от освидетельствования, однако благодаря принятым мерам в больнице у него были отобраны биологические образцы.

"Мы уже ожидаем результаты где-то за два дня. Однако, во время общения с ним на месте происшествия полицейские зафиксировали характерные признаки алкогольного опьянения", - отметила она.

Пресс-секретарь добавила, что его действия в настоящее время квалифицированы по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) УКУ.

Напомним, 13 ноября произошло ДТП на улице Стеценко в столице. По данным полиции, предварительно установлено, что водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi и Nissan.

В результате аварии пассажир Mitsubishi получил смертельные травмы, а водитель - с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Через смертельное ДТП на улице Стеценко открыто уголовное производство.