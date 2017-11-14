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Сотруднику МВД сообщено о подозрении из-за ДТП на Стеценко

Сотруднику МВД сообщено о подозрении из-за ДТП на Стеценко

Киев  •  УНН

 • 9215 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сотруднику сервисного центра МВД, который был участником ДТП на улице Стеценко в столице, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева на странице в Facebook, передает УНН.

"По согласованию прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 35-летнему виновнику дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на ул. Стеценко, в результате которого погиб один человек", - говорится в сообщении.

По сообщению прокуратуры, установлено, что около 16:50 накануне, находясь за рулем автомобиля Mazda-7, 35-летний ведущий специалист - администратор в региональном сервисном центре МВД Украины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi и с автомобилем Nissan.

В ведомстве напомнили, что в результате ДТП от полученных телесных повреждений пассажир автомобиля Mitsubishi погиб на месте происшествия, а 62-летний водитель иномарки доставлен в КГКБ № 17 для оказания медицинской помощи.

"Сейчас водителя Mazda-7, который по предварительной информации на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Прокуратурой города подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

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