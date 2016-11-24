Подозреваемым в нападении на заместителя председателя Херсонской ОГА сегодня изберут меру пресечения
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня выберут меру пресечения подозреваемым в избиении заместителя председателя Херсонского облсовета Василия Зеленчука. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети депутат облсовета Николай Ставицкий.
"В Херсоне в 14:00 в суде на ул. Маяковского 6/29, состоится суд по избранию меры пресечения задержанным лицам, подозреваемым в совершении зверского нападения на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука. Кто хочет увидеть этих субъектов - приходите ", - написал Н.Ставицкий.
Напомним, в Херсоне полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука. Во время проведения следственных действий пострадавший узнал нападавшего.