Подозреваемым в нападении на заместителя председателя Херсонской ОГА сегодня изберут меру пресечения

"В Херсоне в 14:00 в суде на ул. Маяковского 6/29, состоится суд по избранию меры пресечения задержанным лицам, подозреваемым в совершении зверского нападения на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука. Кто хочет увидеть этих субъектов - приходите ", - написал Н.Ставицкий.

Напомним, в Херсоне полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука. Во время проведения следственных действий пострадавший узнал нападавшего.