Підозрюваним у нападі на заступника голови Херсонської ОДА сьогодні оберуть запобіжний захід

“У Херсоні о 14:00 в суді на вул. Маяковського 6/29, відбудеться суд щодо обрання запобіжного заходу затриманим особам, які підозрюються в скоєнні звірячого нападу на першого заступника голови Херсонської обласної ради Василя Зеленчука. Хто хоче побачити цих суб’єктів — приходьте”, — написав Ставицький.

Нагадаємо, у Херсоні поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні розбійного нападу на першого заступника голови обласної ради Василя Зеленчука. Під час проведення слідчих дій постраждалий впізнав нападника.