Підозрюваним у нападі на заступника голови Херсонської ОДА сьогодні оберуть запобіжний захід
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні оберуть запобіжний захід підозрюваним у побитті заступника голови Херсонської облради Василя Зеленчука. Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі депутат облради Микола Ставицький.
“У Херсоні о 14:00 в суді на вул. Маяковського 6/29, відбудеться суд щодо обрання запобіжного заходу затриманим особам, які підозрюються в скоєнні звірячого нападу на першого заступника голови Херсонської обласної ради Василя Зеленчука. Хто хоче побачити цих суб’єктів — приходьте”, — написав Ставицький.
Нагадаємо, у Херсоні поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні розбійного нападу на першого заступника голови обласної ради Василя Зеленчука. Під час проведення слідчих дій постраждалий впізнав нападника.