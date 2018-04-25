Подозреваемые в стрельбе по школьникам в Мексике задержаны

По версии властей, именно они ранее в тот же день открыли огонь по ученикам средней школы им. Марте Гомеса, ранив пятерых из них. Все пострадавшие дети были доставлены в больницы.

Правительство региона заверило, что им будет оказана вся необходимая помощь. Сведений о мотивах нападавших обнародовано не было.

Как сообщал УНН, по меньшей мере пять детей получили ранения во вторник при стрельбе в школе в городе Сьюдад-Виктория в мексиканском штате Тамаулипас.