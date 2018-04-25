Підозрювані у стрільбі по школярах у Мексиці затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Правоохоронні органи Мексики у вівторок увечері затримали п’ятьох підозрюваних у стрілянині по школярах у місті Сьюдад-Вікторія в штаті Тамауліпас. Йдеться про трьох чоловіків і двох жінок, повідомила на своєму сайті газета El Universal, інформує УНН.
За версією влади, саме вони раніше в той же день відкрили вогонь по учнях середньої школи ім. Марте Гомеса, поранивши п’ятьох з них. Всі постраждалі діти були доставлені в лікарні.
Уряд регіону завірив, що їм буде надана вся необхідна допомога. Відомостей про мотиви нападників оприлюднено не було.
Як повідомляв УНН, щонайменше п’ять дітей отримали поранення у вівторок при стрільбі у школі в місті Сьюдад-Вікторія у мексиканському штаті Тамауліпас.