Подозреваемая в мошенничестве вдова бизнесмена Ксенофонтова в 25-й раз не явилась на допрос

Детали

С 2021 года Ксенофонтова вместе со своими адвокатами игнорирует вызовы следователя, скрывается и препятствует следственным органам, в связи с чем объявлена во всеукраинский розыск.

19 июня 2023 года прокуратура фактически продублировала повестку и разместила публичное приглашение подозреваемой на допрос, который в очередной раз был проигнорирован Оксаной Ксенофонтовой и ее защитниками.

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«Попутно информирую, что такие же повестки ей были направлены и на завтрашний день и на 21 июня. Не могу сказать, что мы ожидаем чуда или сознания подозреваемой, если она проигнорировала 25 раз, то почему бы ей не повторить все то же самое 26-й и 27-й раз. Хотя, так как она активно начала вести свои социальные сети и так же активно вводить в заблуждение средства массовой информации, то может решится прийти и сообщить следователям все то, о чем так красноречиво старается говорить в медиа.

По нашему мнению, попытки дискредитировать органы досудебного расследования и попытки повлиять на них через медиа требуют гораздо меньшей смелости, чем прийти на допрос.

Безусловно такое поведение и публичная активность, расценивается стороной обвинения как попытка избежать наказания за противоправные действия с имуществом покойного мужа», - считает Максимец.

Напомним

Оксана Ксенофонтова подозревается в противоправном завладении имуществом бизнесмена Александра Ксенофонтова, где потерпевшей от ее действий стороной также являются дети покойного бизнесмена.

По данным следствия, после смерти мужа она вместе с другими лицами, подделали документы, что подтверждается судебными экспертизами, и завладела недвижимым имуществом в центре Киева, а также дорогостоящими автомобилями компании мужа ООО «СП «АТАД К» общей стоимостью более 300 млн грн.

11 июня 2021 года Оксане Ксенофонтовой сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи которой предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В связи с тем, что Оксана Ксенофонтова скрывается от следствия, судом предоставлено разрешение на ее задержание с целью принудительного привода в суд для рассмотрения меры пресечения.

«Учитывая вышесказанное, предостерегаем сторону защиты и лиц, заинтересованных в присвоении имущества покойного бизнесмена, от давления на следствие и суд, а также дезинформации общества путем распространения фейковой информации в СМИ. Также отмечаем, что лица, которым известно местонахождение разыскиваемой Оксаны Ксенофонтовой, должны безотлагательно сообщить об этом в правоохранительные органы», - добавили в прокуратуре.