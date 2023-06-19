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The Guardian

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Підозрювану у шахрайстві вдову бізнесмена Ксенофонтова викликали на допит

Київ • УНН

 • 2240905 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Підозрювана у протиправному заволодінні майном вдова бізнесмена Олександра Ксенофонтова - Оксана Ксенофонтова - викликана на допит, повідомили у понеділок у пресслужбі Київської міської прокуратури, пише УНН.

Підозрювану у шахрайстві вдову бізнесмена Ксенофонтова викликали на допит

Цитата

"Сторона обвинувачення розцінює публічну активність Оксани Ксенофонтової як спробу уникнути покарання за протиправні дії з майном покійного чоловіка, що заподіяли велику шкоду, та інформує, що 19, 20 та 21 червня підозрювана Оксана Ксенофонтова вкотре викликана на допит о 10:00", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними прокуратури, з 2021 року вона разом зі своїми адвокатами ігнорує виклики, переховується та перешкоджає слідчим органам, у зв’язку з чим оголошена у всеукраїнський розшук.

"Оксана Ксенофонтова підозрюється у протиправному заволодінні майном бізнесмена Олександра Ксенофонтова, де потерпілою від її дій стороною також є діти покійного бізнесмена. Після його смерті вона разом з іншими особами, підробили документи, що підтверджується судовими експертизами, та заволоділа нерухомим майном у центрі Києва, а також дороговартісними автомобілями компанії чоловіка ТОВ «СП «АТАД К» загальною вартістю понад 300 млн грн", - вказали у прокуратурі.

11.06.2021 року Оксані Ксенофонтовій, як вказано, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

"У зв’язку з переховуванням Оксани Ксенофонтової від слідства, судом надано дозвіл на її затримання з метою примусового приводу до суду для розгляду міри запобіжного заходу", - повідомили у прокуратурі.

"З огляду на вищезазначене, застерігаємо сторону захисту та осіб, зацікавлених у привласненні майна покійного бізнесмена, від тиску на слідство та суд, а також дезінформації суспільства шляхом розповсюдження фейкової інформації у ЗМІ. Також наголошуємо, що особи, яким відомо місце перебування розшукуваної Оксани Ксенофонтової, мають невідкладно повідомити про це в правоохоронні органи", - наголосили у Київській міській прокуратурі.

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