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Подозреваемую в мошенничестве вдову бизнесмена Ксенофонтова вызвали на допрос

Киев • УНН

 • 2240905 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Подозреваемая в противоправном завладении имуществом вдова бизнесмена Александра Ксенофонтова - Оксана Ксенофонтова - вызвана на допрос, сообщили в понедельник в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Подозреваемую в мошенничестве вдову бизнесмена Ксенофонтова вызвали на допрос

Цитата

"Сторона обвинения расценивает публичную активность Оксаны Ксенофонтовой как попытку избежать наказания за противоправные действия с имуществом покойного мужа, причинившие большой вред, и информирует, что 19, 20 и 21 июня подозреваемая Оксана Ксенофонтова в очередной раз вызвана на допрос в 10:00", - говорится в сообщении.

Детали

По данным прокуратуры, с 2021 года она вместе со своими адвокатами игнорирует вызовы, скрывается и препятствует следственным органам, в связи с чем объявлена во всеукраинский розыск.

"Оксана Ксенофонтова подозревается в противоправном завладении имуществом бизнесмена Александра Ксенофонтова, где потерпевшей от ее действий стороной также являются дети покойного бизнесмена. После его смерти она вместе с другими лицами, подделали документы, что подтверждается судебными экспертизами, и завладела недвижимым имуществом в центре Киева, а также дорогостоящими автомобилями компании мужа ООО «СП «АТАД К» общей стоимостью более 300 млн грн", - указали в прокуратуре.

11.06.2021 года Оксане Ксенофонтовой, как указано, было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи которой предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

"В связи с сокрытием Оксаны Ксенофонтовой от следствия, судом предоставлено разрешение на ее задержание с целью принудительного привода в суд для рассмотрения меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

"Учитывая вышесказанное, предостерегаем сторону защиты и лиц, заинтересованных в присвоении имущества покойного бизнесмена, от давления на следствие и суд, а также дезинформации общества путем распространения фейковой информации в СМИ. Также отмечаем, что лица, которым известно местонахождение разыскиваемой Оксаны Ксенофонтовой, должны безотлагательно сообщить об этом в правоохранительные органы", - отметили в Киевской городской прокуратуре.

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