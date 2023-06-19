Підозрювана у шахрайстві вдова бізнесмена Ксенофонтова у 25-й раз не з’явилася на допит

Деталі

З 2021 року Ксенофонтова разом зі своїми адвокатами ігнорує виклики слідчого, переховується та перешкоджає слідчим органам, у зв’язку з чим оголошена у всеукраїнський розшук.

19 червня 2023 року прокуратура фактично продублювала повістку і розмістила публічне запрошення підозрюваної на допит, який вчергове було проігноровано Оксаною Ксенофонтовою та її захисниками.

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«Принагідно інформую, що такі самі повістки їй було направлено і на завтрашній день і на 21 червня. Не можу сказати, що ми очікуємо на чудо чи на свідомість підозрюваної, якщо вона проігнорувала 25 разів, то чому б їй не повторити все те ж саме 26-й і 27-й раз. Хоча, так як вона активно розпочала вести свої соціальні мережі і так само активно вводити в оману засоби масово інформації, то може наважиться прийти і повідомити слідчим все те, про що так красномовно старається говорити в медіа.

На нашу думку, спроби дискредитувати органи досудового розслідування та намагання повпливати на них через медіа потребують набагато меншої сміливості, ніж прийти на допит.

Безумовно така поведінка і публічна активність, розцінюється стороною обвинувачення як спроба уникнути покарання за протиправні дії з майном покійного чоловіка», - вважає Максимець.

Нагадаємо

Оксана Ксенофонтова підозрюється у протиправному заволодінні майном бізнесмена Олександра Ксенофонтова, де потерпілою від її дій стороною також є діти покійного бізнесмена.

За даними слідства, після смерті чоловіка вона разом з іншими особами, підробили документи, що підтверджується судовими експертизами, та заволоділа нерухомим майном у центрі Києва, а також дороговартісними автомобілями компанії чоловіка ТОВ «СП «АТАД К» загальною вартістю понад 300 млн грн.

11 червня 2021 року Оксані Ксенофонтовій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У зв’язку з переховуванням Оксани Ксенофонтової від слідства, судом надано дозвіл на її затримання з метою примусового приводу до суду для розгляду міри запобіжного заходу.

«З огляду на вищезазначене, застерігаємо сторону захисту та осіб, зацікавлених у привласненні майна покійного бізнесмена, від тиску на слідство та суд, а також дезінформації суспільства шляхом розповсюдження фейкової інформації у ЗМІ. Також наголошуємо, що особи, яким відомо місце перебування розшукуваної Оксани Ксенофонтової, мають невідкладно повідомити про це в правоохоронні органи», - додали у прокуратурі.