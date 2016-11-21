Подозрительный пакет в центре Киева обезвредили с помощью робота

Сегодня на ул. Крещатик между зданиями Центрального универмага и КГГА правоохранители остановили для проверки мужчину, у которого был неизвестный черный предмет. Патрульные полиции оградили место происшествия и ближе чем на 50 метров гражданам не позволяли подходить. Правоохранители закончили проверку обнаруженного пакета и обезвредили с помощью специального робота. Содержание сумки прохожего не представляет угрозы.

Напомним, взрывотехники проверили подозрительный пакет в центре Киева.