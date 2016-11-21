Подозрительный пакет в центре Киева обезвредили с помощью робота
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Подозрительный пакет, который оставили возле Майдана Независимости, взрывотехники проверили и обезвредили с помощью специального робота. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Сегодня на ул. Крещатик между зданиями Центрального универмага и КГГА правоохранители остановили для проверки мужчину, у которого был неизвестный черный предмет. Патрульные полиции оградили место происшествия и ближе чем на 50 метров гражданам не позволяли подходить. Правоохранители закончили проверку обнаруженного пакета и обезвредили с помощью специального робота. Содержание сумки прохожего не представляет угрозы.
Напомним, взрывотехники проверили подозрительный пакет в центре Киева.