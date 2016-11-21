Підозрілий пакет у центрі Києва знешкодили за допомогою робота

Сьогодні на вул. Хрещатик між будівлями Центрального універмагу та КМДА правоохоронці зупинили для перевірки чоловіка, у якого був невідомий чорний предмет. Патрульні поліції огородили місце події та ближче ніж на 50 метрів громадянам не дозволяли підходити. Правоохоронці закінчили перевірку виявленого пакету та знешкодили за допомогою спеціального робота. Зміст сумки перехожого не становить загрози.

Нагадаємо, вибухотехніки перевірили підозрілий пакет у центрі Києва.