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Подросток с ножом напал на харьковчанина

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Харьковские полицейские задержали подростка, который в подъезде порезал мужчину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

Полиция открыла уголовное производство в отношении 14-летнего жителя района, который в подъезде жилого дома ударил ножом гражданина.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в 22:40 от харьковчанина. Мужчина сообщил, что к нему домой попросился человек с порезанной ногой.

Пострадавший, 18-летний житель Индустриального района, был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Правоохранителями задержан 14-летний местный житель. Следствием было установлено, что парень вместе с пострадавшим в подъезде распивали спиртные напитки. На почве неприязненных отношений школьник нанес парню удар ножом в бедро, после чего пошел домой.

Сведения о событии внесли в ЕРДР и открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, дежурного железной дороги ударили ножом во время осмотра пути.

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