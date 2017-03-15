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Підліток з ножем напав на харків'янина

Підліток з ножем напав на харків'янина

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Харківські поліцейські затримали підлітка, який в під'їзді порізав чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо14-річного мешканця району, який в під’їзді житлового будинку вдарив ножем громадянина.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції о 22:40 від харків’янина. Чоловік повідомив, що до нього додому попросився чоловік із порізаною ногою.

Потерпілий, 18-річний мешканець Індустріального району, був госпіталізований до Харківської міської лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

Правоохоронцями затриманий 14-річний місцевий мешканець. Слідством було встановлено, що хлопець разом із потерпілим у під’їзді розпивали спиртні напої. На грунті неприязних відносин школяр наніс парубку удар ножем у стегно, після чого пішов додому.

Відомості про подію внесено до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, чергового залізниці вдарили ножем під час огляду колії.

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