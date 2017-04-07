Подросток, которому перерезали горло, до сих пор в реанимации
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Днепропетровской области мальчик, которому двое подростков перерезали горло, били камнем по голове и наносили удары ножом, до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту УНН сообщила сестра подростка.
Парень не говорит, но смог жестами объяснить, что подростки пришли к нему ради мести. Оказалось, что накануне те же воры украли у него телефон. Об этом мальчик сообщил сестре, которая вступилась за брата и отобрала у хулиганов мобилку. Семья пострадавшего считает, что подростки пробрались в дом не только за компьютером, но и для того, чтобы отомстить парню и убить его.
Семья переживает, что после наказания в виде лишения свободы злоумышленники вновь придут за местью.
Напомним, в Днепропетровской области двое подростков перерезали парню горло, били камнем по голове и наносили удары ножом.
Подросток находился дома один, когда к нему влезли двое соседей по улице. Парня сразу начали бить ножом и перерезали горло. Злоумышленники украли компьютер и исчезли из дома, а мальчик нашел силы выйти на улицу, где его заметил сосед.
Сейчас мальчик находится в Днепропетровской областной клинической детской больнице.