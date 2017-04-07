Підліток, якому перерізали горло на Дніпропетрощині, досі у реанімації

Хлопець не говорить, але зміг жестами пояснити, що підлітки прийшли до нього заради помсти. Виявилось, що напередодні ті ж самі злодії вкрали у нього телефон. Про це хлопчик повідомив сестрі, яка заступилася за брата та відібрала у хуліганів мобілку. Сім’я потерпілого вважає, що підлітки пробрались до хати не лише за комп’ютером, але й для того, щоб помститися хлопцеві та вбити його.

Сім’я переживає, що після покарання у вигляді позбавлення волі зловмисники знов прийдуть за помстою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині двоє підлітків перерізали хлопцеві горло, били каменем по голові та наносили удари ножем.

Підліток знаходився вдома сам, коли до нього влізли двоє сусідів по вулиці. Хлопця одразу почали бити ножем та перерізали горло. Зловмисники вкрали комп’ютер та зникли з будинку, а хлопчик знайшов сили вийти на вулицю, де його помітив сусід.

Наразі хлопчик знаходиться у Дніпропетровській обласній клінічній дитячій лікарні.