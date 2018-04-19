Подросток упал с 9-этажки на Винничине

"18 апреля в 9:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Могилев-Подольский с крыши девятиэтажного жилого дома на железобетонное перекрытие над подъездом упал человек. Прибыв к месту чрезвычайного происшествия, бойцы через окно вентиляционного помещения в подъезде вынесли пострадавшего к карете экстренной медицинской помощи. Потерпевшим оказался 16-летний местный юноша ", - говорится в сообщении.



Обстоятельства происшествия выясняются работниками Нацполиции. О состоянии ребенка не сообщается.



Напомним, молодой человек 1993 года рождения из Франции пытался совершить попытку самоубийства в Одессе, прыгнув с моста.



