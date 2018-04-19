Підліток впав з 9-поверхівки на Вінничині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У місті Могилів-Подільський Вінницької області з 9-го поверху впав підліток. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"18 квітня о 9:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в м. Могилів-Подільський з даху дев'ятиповерхового житлового будинку на залізобетонне перекриття над під’їздом впала людина. Прибувши до місця надзвичайної події, бійці ДСНС через вікно вентиляційного приміщення у під'їзді винесли постраждалого до карети екстреної медичної допомоги.Потерпілим виявився 16-річний місцевий юнак", - йдеться у повідомленні.
Обставини події з'ясовуються працівниками Нацполіції. Про стан дитини не повідомляється.
Нагадаємо, молодик 1993 року народження з Франції намагався вчинити спробу самогубства в Одесі, стрибнувши з мосту.