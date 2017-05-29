Подростков, отобравших у предпринимателя 1 тыс. долл. США, задержали во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Двоих 17-летних львовян, подозреваемых в нападении на 50-летнего директора одной из львовских фирм и завладении его банковской карточкой и 1-ой тыс. долл. США, задержали правоохранители. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Львовские правоохранители задержали 2-х несовершеннолетних, ограбивших директора фирмы. Применив физическую силу, злоумышленники отобрали у мужчины 1 тыс. долл. США и банковскую карточку", - говорится в сообщении.
Во Франковский отдел полиции 26 мая обратился 50-летний директор одной из львовских фирм. Он сообщил, что в 19.10 на улице Балтийской на него совершили нападение 2-ое неизвестных парней. Причинив потерпевшему телесные повреждения, злоумышленники отобрали у него 1 тыс. долл. США и банковскую карточку.
Работники полиции установили, что к ограблению причастны двое 17-летних львовян.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 4-х до 6-ти лет.
Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения. Правоохранители проверяют их на причастность к совершению других преступлений. Проводится досудебное расследование.
Как сообщал УНН 26 мая, стрельбу устроили в парке Львова.