Підлітків, які відібрали у підприємця 1 тис. дол. США, затримали у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Двох 17-річних львів’ян, яких підозрюють у нападі на 50-річного директора однієї з львівських фірм та заволодінні його банківською карткою та 1-єю тис. дол. США, затримали правоохоронці. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
"Львівські правоохоронці затримали 2-ох неповнолітніх, які пограбували директора фірми. Застосувавши фізичну силу, зловмисники відібрали у чоловіка 1 тис. дол. США та банківську картку", - йдеться у повідомленні.
У Франківський відділ поліції 26 травня звернувся 50-річний директор однієї з львівських фірм. Він повідомив, що о 19.10 на вулиці Балтійській на нього скоїли напад 2-оє невідомих хлопців. Заподіявши потерпілому тілесні ушкодження, зловмисники відібрали у нього 1 тис. дол. США та банківську картку.
Працівники поліції встановили, що до пограбування причетні двоє 17-річних львів’ян.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 4-ох до 6-ти років.
Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів. Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН 26 травня, стрілянину влаштували у парку Львова.