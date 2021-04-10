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Издевались над котом и выложили видео в соцсети: подростков привлекли к ответственности

Издевались над котом и выложили видео в соцсети: подростков привлекли к ответственности

Киев  •  УНН

 • 22577 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На днях двое подростков в Хмельницкой области выложили в соцсети видео, на котором видно, как они издеваются над котом. Съемки сопровождались смехом и нецензурными выражениями. Правоохранители установили лиц, причастных к жестокому обращению с животными. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хмельницкое районное отделении полиции.

Детали

Ими оказались 13-летний и 16-летняя жители одного из сел Красиловского ОТГ.

За данное правонарушение предусматривается административная ответственность по ст. 89 КУоАП (Жестокое обращение с животными).

"Но поскольку молодой обидчик не достиг возраста административной ответственности, то был составлен административный протокол на его мать по ст. 184 ч.1 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), а 16-летнюю несовершеннолетнюю привлекли к ответственности по ч.1 ст.173 КУоАП. (Мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что с подростками и родителями проведена соответствующая профилактическая работа по недопущению правонарушений в дальнейшем.

Добавим

У жителя Житомирской области дома полицейские обнаружили убитого пса и остатки других собак. Как отмечают в областном управлении полиции, мужчина ел мясо этих животных.

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