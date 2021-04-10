Знущались над котом і виклали відео у соцмережі: підлітків притягли до відповідальності

Деталі

Ними виявилися 13-річний та 16-річна мешканці одного з сіл Красилівської ОТГ.

За дане правопорушення передбачається адміністративна відповідальність за ст. 89 КУпАП (Жорстоке поводження з тваринами).

"Але оскільки малолітній кривдник не досягнув віку адміністративної відповідальності, то було складено адміністративний протокол на його матір за ст. 184 ч.1 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), а 16-літню неповнолітню притягнуто до відповідальності за ч.1 ст.173 КУпАП.(Дрібне хуліганство)", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що з підлітками та батьками проведено відповідну профілактичну роботу щодо недопущення правопорушень в подальшому.

Додамо

У жителя Житомирщини вдома поліцейські виявили вбитого пса і рештки інших собак. Як зазначають в обласному управлінні поліції, чоловік їв м'ясо цих тварин.