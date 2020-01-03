Подросток, который был за рулем, когда погибла 16-летняя девушка, взят под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Несовершеннолетнему водителю, который был за рулем, когда погибла 16-летняя девушка, объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
В Бориспольском районе 1 января около 6:00 17-летний парень сел за руль родительского автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП одна из пассажирок получила телесные повреждения, другая - погибла.
По данному факту следственными Бориспольского отдела полиции по процессуального руководства местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Во время проведения досудебного расследования полицейские установят, каким образом тело погибшей девушки оказалось вдали от места аварии.
Также будет установлено, имели ли возможность другие участники ДТП предоставить девочке помощь, чтобы она осталась жива. Это стало основанием для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
С целью установления обстоятельств, расследуемых в указанных уголовных производствах органом досудебного расследования в течение двух суток допрошено более 25 лиц, владеющих информацией об обстоятельствах ДТП и действия участников после его совершения.
Напомним, подросток устроил ДТП под Киевом: тело 16-летней нашли только через сотню метров.