Підлітка, який був за кермом, коли загинула 16-річна дівчина, взято під варту

КИЇВ. 3 січня. УНН. Неповнолітньому водієві, який був за кермом, коли загинула 16-річна дівчина, оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.