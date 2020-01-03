Підлітка, який був за кермом, коли загинула 16-річна дівчина, взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Неповнолітньому водієві, який був за кермом, коли загинула 16-річна дівчина, оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
У Бориспільському районі 1 січня близько 6:00 17-річний хлопець сів за кермо батьківського автомобіля, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. В результаті ДТП одна з пасажирок отримала тілесні ушкодження, інша – загинула.
За даним фактом слідчими Бориспільського відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановлять, яким чином тіло загиблої дівчини опинилось поодаль від місця аварії.
Також буде встановлено, чи мали змогу інші учасники ДТП надати дівчинці допомогу, щоб вона залишилась живою. Це стало підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
З метою встановлення обставин, що розслідуються у зазначених кримінальних провадженнях органом досудового розслідування упродовж двох діб допитано понад 25 осіб, які володіють інформацією про обставини ДТП та дії учасників після його вчинення.
Нагадаємо, підліток влаштував ДТП під Києвом: тіло 16-річної знайшли аж за сотню метрів.