Подростка, подозреваемого в убийстве сверстника на Закарпатье, госпитализировали

"Подозреваемый в убийстве сейчас находится в медучреждении. Это не связано со следственными действиями. В больнице фигурант дела находится под контролем правоохранительных органов", - отметила Т. Щеголева.

В то же время, как сообщили в прокуратуре Закарпатской области, в понедельник, 23 апреля, состоится судебное заседание по делу.

"Прокуратура принципиально потребует выбрать подозреваемому в резонансном убийстве в с. Нижняя Апша Тячевского района меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура категорически не согласна с решением суда о смягчении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщают в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Кроме того, прокуратура Закарпатской области обратилась ко всем, "кто владеет информацией о подкупе кого-либо из должностных лиц в этом убийстве".

"Призываем обращаться с соответствующими заявлениями, содержащими конкретную информацию, в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Также обращаем внимание граждан, что достижения справедливого решения по данному делу возможно только в рамках закона. Самосуд является незаконным, а его последствия - уголовно-наказуемыми", - заявили в ведомстве.

Как ранее УНН сообщал, суд предоставил разрешение на направление подозреваемого в убийстве жителя Тячевского района в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.