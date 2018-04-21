Підлітка, підозрюваного у вбивстві однолітка на Закарпатті, госпіталізували
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 квітня. УНН. 14-річного мешканця с. Нижня Апша Тячівського району, підозрюваного у вбивстві свого неповнолітнього знайомого, госпіталізували через погіршення стану здоров′я. Як повідомила УНН речниця ГУНП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, наразі неповнолітній стаціонарно перебуває у медзакладі під контролем правоохоронців.
"Підозрюваний у вбивстві наразі перебуває у медзакладі. Це не пов′язано зі слідчими діями. У лікарні фігурант справи знаходиться під контролем правоохоронців", – зазначила Т. Щоголева.
Водночас, як повідомили УНН у прокуратурі Закарпатської області, у понеділок, 23 квітня, відбудеться судове засідання у справі.
"Прокуратура принципово вимагатиме обрати підозрюваному у резонансному вбивстві в с. Нижня Апша Тячівського району запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура категорично не погоджується із рішенням суду про пом'якшення запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту", – повідомляють у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Крім того, прокуратура Закарпатської області звернулася до всіх, "хто володіє інформацією щодо підкупу будь-кого з посадовців у цьому вбивстві".
"Закликаємо звертатись із відповідними заявами, що містять конкретну інформацію, до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності. Також звертаємо увагу громадян, що досягнення справедливого рішення у даній справі можливе тільки в рамках закону. Самосуд є незаконним, а його наслідки – кримінально-караними", – заявили у відомстві.
Як раніше повідомляв УНН, суд надав дозвіл на направлення підозрюваного у вбивстві мешканця Тячівського району до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.